Fiamme intense nel centro di raccolta rifiuti | vigili del fuoco in azione

Notizia in breve

Vasto incendio si è sviluppato questa mattina nel centro di raccolta rifiuti di una ditta locale, dove vengono stoccati i rifiuti dell'Aro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incendio ha interessato un’area del centro di raccolta situato nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni specifici. I vigili del fuoco stanno ancora operando per contenere le fiamme.