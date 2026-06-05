Fiamme intense nel centro di raccolta rifiuti | vigili del fuoco in azione
Vasto incendio si è sviluppato questa mattina nel centro di raccolta rifiuti di una ditta locale, dove vengono stoccati i rifiuti dell'Aro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incendio ha interessato un’area del centro di raccolta situato nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni specifici. I vigili del fuoco stanno ancora operando per contenere le fiamme.
FRANCAVILLA FONTANA - Un vasto incendio si è sviluppato stamattina (venerdì 5 giugno) nel centro della ditta Monteco, dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti dell'Aro, nel comune di Francavilla Fontana. Lo stabilimento è situato sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni. Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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