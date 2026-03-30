Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, diverse squadre dei vigili del fuoco dell’Alto Adige sono intervenute a Bolzano per spegnere un incendio che ha interessato un centro di riciclaggio. Le fiamme sono divampate causando un’intensa colonna di fumo che ha invaso la zona circostante. I soccorritori hanno lavorato per ore per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Complesse le operazioni di spegnimento del rogo che, secondo le prime informazioni, hanno interessato un deposito di batterie Le fiamme che divampano nel centro di riciclaggio e il fumo che invade l’intera zona. È stata una notte di lavoro quella tra il 29 e il 30 marzo per diverse squadre dei vigili del fuoco dell’Alto Adige che sono intervenute per domare un incendio scoppiato in un centro di riciclaggio di Bolzano, in via Giotto. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato principalmente un deposito di batterie. Ciò ha reso necessario prestare attenzione all’evoluzione dell’incendio in quanto il materiale che le compone comporta un elevato rischio di forte sviluppo di calore, intenso fumo e possibili riaccensioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Centro di riciclaggio in fiamme: vigili del fuoco in azione per ore

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