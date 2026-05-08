Pronti a ridere? Ospiti incontri premi | che festival

A Lucca si avvicina l'edizione 2024 del Festival della Risata, che si terrà dal 15 al 17 maggio. L’evento prevede ospiti, incontri e assegnazioni di premi, attirando appassionati di comicità e spettacolo. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse location della città, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati al mondo dell’umorismo.

di Andrea Falaschi Conto alla rovescia: a Lucca sta per sbarcare la nuova edizione del ’Festival della Risata’, in programma da venerdì 15 fino a domenica 17 maggio. Dopo il grande successo delle passate edizioni, con ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica, Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani e Rocco Papaleo, torna per una nuova edizione. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Crl e della Fondazione Bml. Confermata la formula dei 3 giorni, a cui si unisce un evento extra il 19 maggio nato dalla collaborazione con i ’Mercoledi da Salmoni’ di Spam! Tanti i grandi personaggi presenti, a partire dall’ospite d’onore: l’attrice e comica Caterina Guzzanti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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