Oltre 4mila giovani in cammino per la pace | a Rondine aperto YouTopic Fest 2026 il festival del conflitto

Notizia in breve

Oltre 4.000 giovani hanno partecipato a un corteo che ha aperto lo YouTopic Fest 2026 a Rondine. La manifestazione, definita come festival del conflitto, ha coinvolto persone di diverse età in una marcia colorata e festosa. L’evento è iniziato con questa parata che ha attraversato le strade della cittadina, segnando l’avvio ufficiale della manifestazione dedicata ai temi della pace e del confronto tra le generazioni.