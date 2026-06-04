Oltre 4mila giovani in cammino per la pace | a Rondine aperto YouTopic Fest 2026 il festival del conflitto
Oltre 4.000 giovani hanno partecipato a un corteo che ha aperto lo YouTopic Fest 2026 a Rondine. La manifestazione, definita come festival del conflitto, ha coinvolto persone di diverse età in una marcia colorata e festosa. L’evento è iniziato con questa parata che ha attraversato le strade della cittadina, segnando l’avvio ufficiale della manifestazione dedicata ai temi della pace e del confronto tra le generazioni.
Un corteo colorato e festoso composto da oltre quattromila persone di ogni generazione ha dato il via allo You Topic Fest di Rondine. La carovana della marcia per la pace, circa dieci chilometri, è partita alle 9 diretta verso la Cittadella della Pace. Così hanno preso il via i quattro giorni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Oltre 4mila giovani in cammino per la pace: a Rondine aperto YouTopic Fest 2026
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