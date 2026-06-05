Festival MusicMediale | a Piacenza il suono diventa spazio immagine e visione

Durante il Festival MusicMediale a Piacenza, la musica è stata accompagnata da installazioni che integrano suono, immagini e spazio. Sono stati presentati spettacoli in cui le performance musicali si sono fuse con proiezioni e ambienti progettati appositamente. Alcune installazioni hanno utilizzato luci e strutture architettoniche per creare ambienti immersivi. La manifestazione ha mostrato come il suono possa diventare parte di un’esperienza visiva e tridimensionale.

C’è un momento in cui la musica smette di essere soltanto ascolto e diventa esperienza totale: luce, materia, movimento, architettura sonora. È in questo territorio di confine che prende forma l’edizione 2026 del Festival MusicMediale, la rassegna promossa dai Dipartimenti di Composizione e Nuovi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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