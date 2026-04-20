Durante la Milano Design Week 2026, il suono viene presentato come una materia da osservare, trasformando il modo in cui viene percepito e studiato. L'evento mette in mostra installazioni e opere che si concentrano sull'aspetto visivo del suono, introducendo un nuovo approccio nel campo del design e dell'arte sonora. Questa manifestazione segna un cambiamento rispetto all'uso tradizionale del suono come semplice elemento percettivo.

Alla Milano Design Week 2026 il suono smette di essere solo un'esperienza da ascoltare e diventa materia da osservare. È questa la promessa di "Soundsorial Design" l'installazione firmata da IQOS e Devialet, presentata negli spazi di Opificio 31 a Tortona Rocks dal 20 al 26 aprile. Per l'undicesimo anno consecutivo IQOS rinnova la propria presenza alla settimana milanese del design, consolidando un percorso che intreccia tecnologia, ricerca e linguaggi creativi. In questa edizione, la collaborazione con Devialet azienda francese specializzata in ingegneria acustica segna un ulteriore passo nella sperimentazione sensoriale. L'installazione si presenta come uno spazio immersivo in cui le onde sonore non sono più solo percepite, ma diventano visibili e tangibili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così il suono diventa (anche) una materia da "osservare"

How Did Medieval Monks Survive Freezing Nights in Stone Monasteries | Bedtime History

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