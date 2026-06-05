Festival della Serie A | programma del weekend e calendario della stagione 2026-2027

Oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma ha preso il via la terza edizione del Festival della Serie A. L’evento si svolge nel weekend e include presentazioni, incontri e anteprime legate alla prossima stagione 2026-2027. Il programma prevede anche incontri con addetti ai lavori e momenti di discussione sul campionato. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con un calendario ricco di appuntamenti fino a domenica.

Oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma è iniziata la terza edizione del Festival della Serie A. Un weekend da vivere a 360 gradi per gli appassionati di calcio, in cui l’accesso a tutti i vari eventi è gratuito fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è organizzata dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis. I tifosi non vedono l’ora di scoprire il nuovo calendario della Serie A: le carte verranno svelate oggi alle 18:30. In programma, come da tradizione, 38 giornate per un totale di 380 partite. La data ufficiale d’inizio è quella del weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà con la 38esima giornata il 29-30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Revelan el programa de la Feria Villa Hidalgo 2026

Notizie e thread social correlati

Calendario Serie A 2026/27, il 5 giugno verrà svelato al Festival della Serie AIl calendario della Serie A per la stagione 2026/27 sarà reso pubblico il 5 giugno durante il Festival della Serie A.

Ecco tutte le date della stagione 2026/2027. Il 5 giugno ci sarà il sorteggio del nuovo calendarioLa stagione 2026/2027 della Serie A avrà il sorteggio del calendario tra il 5 e il 7 giugno in una città dell’Emilia-Romagna.

Temi più discussi: Ecco il programma del Festival della Serie A; Festival della Serie A; Festival della Serie A 2026: il programma completo con date, orari, location e eventi; Festival della Serie A 2026 - dal 5 al 7 giugno eventi gratuuiti in tutta Parma.

: ’ ? Le parole dell’Ad della Lega Serie A presente a Parma al Festival della Serie A #sportitalia #seriea x.com

Quanto sarà rumoroso il centro di Torino durante il Kappa Futurfestival 2026? reddit

Si apre a Parma il Festival della Serie A, De Siervo: La politica non ha supportato il nostro calcio -VideointervisteUna riflessione ampia ed articolata sul momento del calcio italiano e sulle prospettive future del massimo campionato. Su questi presupposti si apre oggi, a Parma, il Festival della Serie A, ... gazzettadiparma.it

Festival della Serie A 2026: il programma della tre giorniSta per finire il conto alla rovescia per la terza edizione del Festival della Serie A che si terrà a Parma il 5, 6 e 7 giugno e che sarà ancora una volta totalmente gratuito per appassionati e tifosi ... sportparma.com