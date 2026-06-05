È iniziata ieri l’edizione 2026 del Festival del Giornalismo a Siena, con un incontro nella sede museale della Contrada del Bruco. Il tema trattato è stato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro giornalistico, focalizzandosi su strumenti, aspetti deontologici e la diffusione di fake news. Durante la giornata, sono stati consegnati premi a due giornalisti, uno dei quali ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo professionale.

Ha preso ieri il via l’edizione 2026 del Festival del Giornalismo di Siena, con il primo incontro mattutino andato in scena nella sede museale della Contrada del Bruco dal titolo "L’AI nel lavoro quotidiano dei giornalisti tra strumenti, deontologia e fake news". Poi in serata nella splendida cornice della Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi c’è stata la consegna del premio "Festival del Giornalismo", davanti al sindaco Fabio e alle varie autorità cittadine. Il Gruppo Stampa Autonomo Siena ha deciso di attribuire quest’anno il riconoscimento all’inviata Rai Lucia Goracci (impegnata in queste ore a Gerusalemme e quindi rappresentata da Carlo Paris ) e al sottosegretario con delega all’Informazione ed editoria Alberto Barachini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival del Giornalismo. Premi a Goracci e Barachini

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