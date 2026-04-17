Festival del Giornalismo 2026 il programma di venerdì 17 aprile | due premi Nobel sul palco
Il Festival Internazionale del Giornalismo 2026 prosegue a Perugia con la terza giornata, venerdì 17 aprile. Durante l'evento, sul palco si sono alternati due premi Nobel, e i partecipanti hanno ascoltato le testimonianze di reporter che hanno subito conseguenze personali per la tutela della libertà di stampa. La manifestazione continua a coinvolgere professionisti dell'informazione provenienti da diversi paesi.
Nella terza giornata del Festival Internazionale del Giornalismo, Perugia accoglie reporter che hanno pagato in prima persona il prezzo della libertà di informazione. Arresti, carcere, esilio, censura, minacce e contesti di guerra: il programma riunisce giornaliste e giornalisti che hanno messo a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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