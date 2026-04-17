Festival del Giornalismo 2026 il programma di venerdì 17 aprile | due premi Nobel sul palco

Il Festival Internazionale del Giornalismo 2026 prosegue a Perugia con la terza giornata, venerdì 17 aprile. Durante l'evento, sul palco si sono alternati due premi Nobel, e i partecipanti hanno ascoltato le testimonianze di reporter che hanno subito conseguenze personali per la tutela della libertà di stampa. La manifestazione continua a coinvolgere professionisti dell'informazione provenienti da diversi paesi.