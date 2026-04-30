Dopo il successo della prima edizione, il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo torna a essere assegnato. L’evento si terrà il 4 maggio a Roma, presso il Circolo degli Esteri. La premiazione mira a riconoscere il lavoro di giornalisti che si occupano di tematiche relative alla regione euro-mediterranea. L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi dedicati alla promozione del giornalismo di qualità.

Dopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a Roma, presso il Circolo degli Esteri. Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, l’appuntamento si conferma come uno dei principali momenti di confronto dedicati alla valorizzazione del giornalismo quale strumento di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. L’obiettivo del Premio è sostenere il ruolo di un’informazione libera, indipendente e responsabile, rafforzando il contributo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società civile in un contesto internazionale sempre più complesso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini

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