L'ultimo giorno del Festival del Cinema di Pompei si svolge oggi a Torre Annunziata, con le ultime proiezioni e panel. Domani si terrà la cerimonia di premiazione al Teatro del Nexus, con la partecipazione di Greggio, Gallo e Ghini.

Ultimo giorno di proiezioni e panel a Torre Annunziata: domani la premiazione con Greggio, Gallo e Ghini al Teatro del Nexus. Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei si prepara alla sua serata finale: domani alle ore 20:30 al Teatro del Nexus del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata, la venue che ha ospitato ogni giornata di questa seconda edizione. Oggi invece l’ultima giornata di panel e proiezioni. Nel corso della cerimonia, condotta da Annarita Borelli ed Enrico Vanzina, saranno assegnati i Premi ufficiali delle Giurie, con il riconoscimento al Miglior Lungometraggio, al Miglior Cortometraggio e ai vincitori scelti dalla Giuria Cortometraggi Giovani, valorizzando così le diverse sezioni del Festival e il lavoro degli autori in concorso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Festival del Cinema di Pompei al gran finale: premi e ospiti

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