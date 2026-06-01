Al via il Festival Internazionale del Cinema di Pompei
Dal 1° al 7 giugno 2026, Pompei ospiterà il Festival Internazionale del Cinema, un evento che coinvolge il cinema internazionale in uno dei siti archeologici più suggestivi.
Dal 1° al 7 giugno 2026 Pompei diventerà il cuore pulsante del cinema internazionale con il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un evento che intreccia arte, memoria e cultura in uno dei luoghi più suggestivi al mondo. La manifestazione si aprirà e si concluderà al Maximall Pompeii. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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