Al via il Festival Internazionale del Cinema di Pompei

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° al 7 giugno 2026, Pompei ospiterà il Festival Internazionale del Cinema, un evento che coinvolge il cinema internazionale in uno dei siti archeologici più suggestivi.

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Dal 1° al 7 giugno 2026 Pompei diventerà il cuore pulsante del cinema internazionale con il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un evento che intreccia arte, memoria e cultura in uno dei luoghi più suggestivi al mondo. La manifestazione si aprirà e si concluderà al Maximall Pompeii. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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