Festival Internazionale del Cinema di Pompei programma degli eventi al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata
L’inaugurazione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei si svolgerà lunedì 1 giugno al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Durante l’evento, il red carpet ospiterà figure di rilievo nel settore della cultura, del cinema e della televisione. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale della manifestazione, che proseguirà con diversi eventi e proiezioni nel corso della settimana. La location, il centro commerciale, sarà il punto di partenza di questa rassegna dedicata al cinema internazionale.
L’inaugurazione del Festival si terrà lunedì 1 giugno nella cornice del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata, dove il red carpet accoglierà personaggi di spicco della cultura, del cinema e della televisione. Si apre ufficialmente la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, con una serata inaugurale dedicata al cinema, alla cultura e al dialogo tra linguaggi artistici. 🔗 Leggi su 2anews.it
Il cinema internazionale a Pompei -MattinaLive 04/12/2025
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