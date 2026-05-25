festival internazionale del cinema di pompei programma degli eventi al maximall pompeii di torre annunziata

Notizia in breve

L’inaugurazione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei si svolgerà lunedì 1 giugno al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Durante l’evento, il red carpet ospiterà figure di rilievo nel settore della cultura, del cinema e della televisione. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale della manifestazione, che proseguirà con diversi eventi e proiezioni nel corso della settimana. La location, il centro commerciale, sarà il punto di partenza di questa rassegna dedicata al cinema internazionale.