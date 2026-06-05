I borghi e i castelli della Valdicecina stanno per accogliere la nuova edizione del Festival Arte & Musica. La rassegna estiva, organizzata dall’accademia Libera Natura e Cultura, sta per iniziare. Le strade e le piazze dei paesi si preparano a ospitare eventi artistici e musicali, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori. La manifestazione si svolge durante i mesi estivi, coinvolgendo diverse location della zona.

I borghi e i castelli della Valdicecina si preparano a fare da cornice alla nuova edizione del Festival Arte & Musica, la rassegna estiva curata dall’accademia Libera Natura e Cultura. Dal 7 giugno al 13 settembre, il territorio ospiterà un calendario di appuntamenti diffusi che spazieranno dalla musica classica all’opera, fino al jazz, al tango e alla world music. "I numeri di questo festival sono veramente importanti, con una serie di eventi diffusi e spalmati che abbracciano l’intera stagione estiva - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli - Sarà nostro compito coinvolgere tutto il sistema imprenditoriale, con l’auspicio che altre iniziative vadano nella stessa direzione, con l’obiettivo di offrire sempre più opportunità a turisti e visitatori e prolungare la loro permanenza nella nostra provincia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival Arte & Musica: al via la nuova stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

1937 Musical festival and parade in Cannes

Notizie e thread social correlati

Festival Arte & Musica in Val di Cecina: gli eventi in programmaIl Festival Arte & Musica in Val di Cecina torna con una nuova edizione, organizzata dall’Accademia Libera Natura e Cultura.

Gorizia, 100 voci in coro: la musica accende la nuova stagione d’arteDomenica 12 aprile alle 18, il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia ospiterà il concerto intitolato \

Temi più discussi: Festival Arte & Musica in Val di Cecina: gli eventi in programma; Festival Arte & Musica: al via la nuova stagione; I festival musicali in giro per l'Italia a giugno; Fabbrica del Vapore, torna il Festival di Re Nudo: quattro giorni di arte, musica e cultura alternativa.

Da maggio a settembre, 43 festival trasformano l’Appennino dell'Emilia-Romagna in un crocevia di arte, musica, teatro e turismo sostenibile Scopri il calendario di Montagna Mia visiter.it/oztn #EmiliaRomagnaSlow #inEmiliaRomagna x.com

Portraits on Stage, torna il festival di musica, arte e teatro: tutti gli appuntamenti dal 6 giugno al 2 agostoDal 6 giugno al 2 agosto 2026, nove comuni della Città Metropolitana di Roma, congiungendo la Valle dell’Aniene con la Valle ... msn.com

Festival della Stampa d’Arte: incisioni, poesia e musica al Lago di GiulianelloGIULIANELLO – Alla memoria di Lauro Graziosi, musicista prematuramente scomparso, è legato il secondo appuntamento del Festival Internazionale della stampa d’arte che, sabato 30 maggio, a partire dall ... radioluna.it