Festival Arte & Musica in Val di Cecina | gli eventi in programma

Notizia in breve

Il Festival Arte & Musica in Val di Cecina torna con una nuova edizione, organizzata dall’Accademia Libera Natura e Cultura. La manifestazione si svolge durante l’estate e prevede diversi eventi. La rassegna propone spettacoli e iniziative artistiche in vari luoghi della zona, coinvolgendo artisti e pubblico. La programmazione è stata annunciata e si svolgerà nel corso della stagione estiva, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.