Festival Arte & Musica in Val di Cecina | gli eventi in programma

Da pisatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival Arte & Musica in Val di Cecina torna con una nuova edizione, organizzata dall’Accademia Libera Natura e Cultura. La manifestazione si svolge durante l’estate e prevede diversi eventi. La rassegna propone spettacoli e iniziative artistiche in vari luoghi della zona, coinvolgendo artisti e pubblico. La programmazione è stata annunciata e si svolgerà nel corso della stagione estiva, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

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Torna puntuale l’estate della Val di Cecina con una nuova, ricca edizione del Festival Arte & Musica realizzato dall’Accademia Libera Natura e Cultura. Dal 7 giugno al 13 settembre 2026, i borghi e i castelli della Val di Cecina ospiteranno un programma straordinario che intreccia musica classica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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