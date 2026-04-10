Domenica 12 aprile alle 18, il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia ospiterà il concerto intitolato

Il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia ospiterà domenica 12 aprile, alle ore 18, il concerto intitolato La primavera siamo noi. L’evento segna l’avvio della diciannovesima edizione della stagione concertistica Snovanja – I sentieri dell’arte, un progetto che vede la partecipazione diretta del CSEM Emil Komel insieme ad Arsatelier – Centro internazionale di musica e arte. La struttura corale e il percorso formativo del Centro Emil Komel. L’appuntamento musicale non si limita a una singola esibizione, ma mette in scena l’intera evoluzione artistica del CSEM Emil Komel attraverso una vera e propria piramide di voci. Il programma prevede l’intervento di quasi cento coristi, suddivisi in formazioni che tracciano il cammino educativo degli allievi dal primo contatto con la musica fino all’età adulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia, 100 voci in coro: la musica accende la nuova stagione d’arte

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