Festa Prom 2026 alla Scuola Media Margaritone
Il 5 giugno 2026 si è svolta alla Scuola Media Margaritone la Festa Prom 2026. L’evento ha coinvolto studenti in un momento di socializzazione e divertimento, con attività pensate per favorire l’incontro tra i giovani. La festa si è svolta all’interno della scuola e ha previsto momenti di svago e celebrazione dell’amicizia tra i partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.
Arezzo, 5 giugno 2026 – ! «Siamo entusiasti di annunciare che, come ogni anno, la Scuola Media Margaritone organizza la sua fantastica Festa Prom! Un evento dedicato al divertimento sano, all'incontro tra ragazzi e alla celebrazione dell'amicizia. Questa festa speciale è realizzata in collaborazione con Futuro Aretino e Casa dell'Energia che supportano e promuovono attività positive per i giovani da molti anni». «Si ringrazia Riccardo Joy Ricci che farà ballare i ragazzi con la sua musica». Croce Rossa Arezzo che darà utili informazioni ai ragazzi, Ombra security sarà presente per la sicurezza Appuntamento sabato 6 giugno alla Casa dell’Energia di via Leoni dalle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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