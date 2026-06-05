festa prom 2026 alla scuola media margaritone

Notizia in breve

Il 5 giugno 2026 si è svolta alla Scuola Media Margaritone la Festa Prom 2026. L’evento ha coinvolto studenti in un momento di socializzazione e divertimento, con attività pensate per favorire l’incontro tra i giovani. La festa si è svolta all’interno della scuola e ha previsto momenti di svago e celebrazione dell’amicizia tra i partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.