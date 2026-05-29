A Monte Roberto, questa mattina, la scuola media 'Giovanni Pascoli' è stata evacuata dopo aver trovato una bomba. Circa 240 studenti sono stati fatti uscire dall'edificio in via preventiva. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno ancora verificando la presenza di eventuali altri ordigni. La scuola rimane chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Monte Roberto (Ancona), 29 maggio 2026 – Momenti di grande apprensione e massima allerta questa mattina a Pianello Vallesina, dove un nuovo allarme bomba ha fatto scattare l'immediata evacuazione della scuola media 'Giovanni Pascoli'. L'episodio, che ha coinvolto circa 240 studenti, non rappresenta purtroppo un caso isolato: già nella giornata di ieri un evento analogo aveva interessato la vicina scuola materna Collodi, sollevando forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La macchina dell'emergenza si è attivata pochi minuti prima delle 10, in coincidenza con l'inizio della ricreazione. Intorno alle 9,40, infatti, la segreteria dell'istituto comprensivo ha ricevuto una drammatica telefonata minatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monte Roberto, c'è una bomba alla scuola media: evacuati 240 ragazzi

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