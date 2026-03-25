Il Comune di Cesa, in collaborazione con l’Esercito Italiano, organizza il terzo appuntamento del ciclo “Incontri sulla legalità” presso la scuola media “F.”. L’evento coinvolge gli studenti e si svolge all’interno delle attività promosse per sensibilizzare i giovani sui temi legati alla legalità e alla cittadinanza. La partecipazione è rivolta agli alunni della scuola media e si tiene in un clima di dialogo tra le parti.

Il Comune di Cesa, in collaborazione con l’Esercito Italiano, promuove il terzo incontro del ciclo “Incontri sulla legalità”, rivolto agli alunni della Scuola Media “F. Bagno”. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo alle 10 e rappresenta un’importante occasione di dialogo e formazione civica per i più giovani. L’iniziativa rientra in un percorso educativo volto a sensibilizzare gli studenti sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Enzo Guida. Seguirà l’intervento di Andrea Di Stasio, Generale di Divisione e Comandante del Comando Territoriale Sud dell’Esercito, che porterà la testimonianza e l’esperienza delle Forze Armate nel presidio della legalità e della sicurezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Incontri sulla legalità, l'Esercito in cattedra alla scuola media Bagno

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