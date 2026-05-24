Da oggi e fino al 3 giugno, la scuola musicale ’Casadei’ organizza i saggi di fine anno nel centro storico. Gli appuntamenti prevedono esibizioni di musica d’insieme, classica e moderna, e corali. La manifestazione coinvolge gli studenti e si svolge in diverse location della zona. La scuola comunale di musica vuole mostrare i progressi degli allievi attraverso le performance, che si svolgono quotidianamente fino alla conclusione dell’evento.

A Savignano da oggi al 3 giugno la scuola comunale di musica Secondo Casadei si sposterà nel centro storico cittadino per proporre alla cittadinanza i ’Saggi diffusi’ che faranno spazio alla Musica d’insieme, classica e moderna, e al Canto corale. Oggi alle 18 l’esibizione delle rock band avrà luogo nel giardino del chiosco botanico. Le giovani voci della scuola si esibiranno invece al secondo piano della sede della Scuola di musica, in corso Vendemini 51, mercoledì 27 alle 18. Sarà poi la volta dell’orchestra della scuola, della jazz band e del gruppo di musica folk-irlandese: oltre 60 allievi che suoneranno martedì 2 giugno alle 16.30 in Sala Allende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola musicale ’Casadei’, prendono il via i saggi di fine anno

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