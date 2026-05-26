Arti marziali yoga e benessere | la scuola Bodhi Dharma celebra i suoi allievi
Oltre 120 persone hanno partecipato alla festa di fine anno della scuola Bodhi Dharma di Forlì, che si è svolta domenica a Corte San Ruffillo di Dovadola. La manifestazione ha celebrato le discipline orientali praticate, tra cui yoga, Wushu, Taijiquan e Qi Gong. La scuola ha organizzato dimostrazioni e momenti di condivisione, coinvolgendo allievi di diverse età. La giornata si è conclusa con una cerimonia di riconoscimento per i praticanti.
Yoga, Wushu, Taijiquan, Qi Gong: discipline orientali protagoniste a Corte San Ruffillo di Dovadola, dove la scorsa domenica più di 120 persone hanno preso parte alla festa di fine anno della scuola di yoga e arti marziali “Bodhi Dharma” di Forlì. Tantissime le famiglie, giunte per assistere alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
IL SOLE DI LECCE: UNA TRADIZIONE IN MOVIMENTO TRA ARTI MARZIALI E RICERCA INTERIORE
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