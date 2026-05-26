Arti marziali yoga e benessere | la scuola Bodhi Dharma celebra i suoi allievi

Notizia in breve

Oltre 120 persone hanno partecipato alla festa di fine anno della scuola Bodhi Dharma di Forlì, che si è svolta domenica a Corte San Ruffillo di Dovadola. La manifestazione ha celebrato le discipline orientali praticate, tra cui yoga, Wushu, Taijiquan e Qi Gong. La scuola ha organizzato dimostrazioni e momenti di condivisione, coinvolgendo allievi di diverse età. La giornata si è conclusa con una cerimonia di riconoscimento per i praticanti.