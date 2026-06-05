Festa dell' Arma | Monza rende omaggio ai suoi carabinieri

Venerdì 5 giugno, le strade di Monza sono state animate da una festa dedicata all'Arma dei Carabinieri. Le forze dell’ordine si sono presentate in divisa, sorridenti e disponibili, mentre alcuni cittadini si sono fermati per ammirarli, chiedendo informazioni agli agenti, visitando gli stand e osservando le auto e i mezzi a cavallo. L’evento ha coinvolto numerosi passanti che hanno assistito alla manifestazione.

Per le vie di Monza si respira aria di festa. In molti questa mattina, venerdì 5 giugno, si sono fermati ad ammirarli: fieri nelle loro divise, sorridenti e pronti ad aiutare le persone e a rispondere alle domande di chi si avvicinava agli stand, alle auto e alla pattuglia a cavallo per sapere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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