Campi Salentina rende omaggio ai carabinieri | encomio per il coraggio nell' assalto al portavalori

A Campi Salentina, un evento ha riconosciuto ufficialmente l'impegno di alcuni carabinieri coinvolti in un episodio di tentato assalto a un portavalori. La cerimonia ha visto la consegna di un encomio, conferito a chi ha dimostrato coraggio e competenza durante l'intervento. La decisione è stata presa in seguito alle indagini e alle testimonianze raccolte riguardo alla vicenda, che si è svolta sul territorio locale.

CAMPI SALENTINA – Un riconoscimento solenne per chi, con sprezzo del pericolo e altissima professionalità, ha presidiato il confine tra la legalità e il caos. Si è svolta ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Campi Salentina, la cerimonia di consegna dell’encomio al comando compagnia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Encomio del prefetto di Chieti alla polizia per l'operazione a seguito dell’assalto al portavalori in A14L'indagine della squadra mobile era partita dopo la rapina da oltre 400mila euro messa a segno lo scorso gennaio a Ortona Un encomio per... Assalto armato ai portavalori sulla Brindisi-Lecce: inseguimento e spari contro i carabinieriMomenti da film d’azione questa mattina, 9 febbraio, lungo la superstrada Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano.