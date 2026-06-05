Festa dell' Arma dei carabinieri il neo sindaco Cannizzaro | Reggio Calabria nella storia

Notizia in breve

Per la prima volta fuori dalla Capitale, si è svolta la cerimonia in occasione dell’anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Il nuovo sindaco ha commentato che questa scelta rappresenta una pagina di storia per la città. La celebrazione ha attirato l’attenzione locale e ha segnato un momento di rilevo per la regione. La manifestazione ha coinvolto le autorità e i rappresentanti delle forze dell’ordine.