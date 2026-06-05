Festa dell' Arma dei carabinieri il neo sindaco Cannizzaro | Reggio Calabria nella storia

Da reggiotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prima volta fuori dalla Capitale, si è svolta la cerimonia in occasione dell’anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Il nuovo sindaco ha commentato che questa scelta rappresenta una pagina di storia per la città. La celebrazione ha attirato l’attenzione locale e ha segnato un momento di rilevo per la regione. La manifestazione ha coinvolto le autorità e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

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"Oggi Reggio Calabria ha scritto una pagina di storia. Perché per la prima volta la cerimonia organizzata in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri si svolge fuori dalla Capitale. Per me, pertanto, è un immenso onore e motivo di grande orgoglio indossare, per la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, le immagini dell'arrivo del neo sindaco Cannizzaro

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