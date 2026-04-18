La poesia apre A maggio non basta un fiore | Isabella Leardini incontra gli studenti delle superiori

Inizia la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’ con un incontro dedicato alla poesia, che vede protagonista Isabella Leardini e gli studenti delle scuole superiori. La rassegna si svolge a Cesena e coinvolge diverse location della città, creando un evento diffuso di parole, letture e racconti condivisi. La giornata segna il primo appuntamento di una serie di iniziative rivolte a promuovere la cultura letteraria tra i giovani.

Prende il via con un incontro dedicato alla poesia la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, la rassegna che trasforma Cesena in un laboratorio diffuso di parole, letture e racconti condivisi. Una settimana interamente dedicata alla letteratura e alla sua capacità di creare.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Maggio dei Libri 2026: la poesia apre l’edizione a RomaCosa: L’evento inaugurale della sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale... Gli studenti di Infermieristica insegnano il primo soccorso a quelli delle superioriIl motto "Due mani sul torace ti salvano la vita" campeggia ora sulle magliette degli studenti del liceo Torricelli Ballardini e dell’istituto Oriani... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La poesia apre A maggio non basta un fiore: Isabella Leardini incontra gli studenti delle superiori; La poesia che libera le parole degli studenti; Giovedì 16, ore 17.30, Cineteca della Biblioteca Gambalunga. Umberto Piersanti in dialogo con la sua poesia ospite di Libri da queste parti; La poesia entra nelle scuole: a Cesena riparte A maggio non basta un fiore. Umberto Piersanti in dialogo con Milena De Luigi e Isabella Leardini Biblioteca Gambalunga giovedì 16 aprile Rimini dal #CorrierediRomagna #CulturaeSpettacoli #NunzioFesta - facebook.com facebook