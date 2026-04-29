Comunicato Stampa | Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle università

Oggi la Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha ascoltato i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e delle università. L’incontro si è concentrato sulle questioni legate alla condizione degli studenti, alle modalità di accesso alle strutture e alle proposte per migliorare il supporto scolastico e universitario. La discussione ha coinvolto diversi portavoce provenienti da vari istituti e atenei della regione.

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), in seduta congiunta con le commissioni Quarta - presieduta da Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV) - e Quinta - presieduta da Manuela Lanzarin (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico) -, nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore regionale, Paola Roma, e il referente per le politiche giovanili dell'Ufficio scolastico regionale, Sandra Costa, ha sentito in audizione i rappresentati delle organizzazioni studentesche delle scuole superiori e delle università sul tema del disagio giovanile.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle università Notizie correlate Pubblicati dai comuni abruzzesi i bandi per le borse di studio degli studenti delle scuole superioriAl via anche per l'anno scolastico in corso l'erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori abruzzesi nell'ambito di “Io... Comunicato Stampa: Terza edizione ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026'Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cgil, Fp e FLC , troppi punti irrisolti sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; Presidente - comunicati stampa; Le Confederazioni artigiane in audizione alla Camera: Pmi siano al centro di politiche Ue; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 171. Conferenza delle Regioni, oggi, 29 aprile alle 15.00Roma, 29 aprile 2026 (comunicato stampa) È convocata una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome oggi, mercoledì, il 29 aprile alle ore 15.00. In apertura lavori l’audizione de ... regioni.it Comunicato Stampa: Audizioni in Quarta commissione(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 Nel corso della seduta odierna, la Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della leg ... gazzettadiparma.it Comunicato stampa N. 341 - 28 aprile 2026 - Elezioni amministrative 2026: disponibilità per la nomina a Presidente di seggio elettorale Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 20 maggio 2026, utilizz - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com