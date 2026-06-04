A Viterbo la festa dell' Arma dei carabinieri | celebrazioni e passaggio Alfa Romeo 75
Venerdì 5 giugno l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 212esimo anniversario di fondazione a Viterbo. La mattina si è aperta alle 9 con un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai Carabinieri nel quartiere Ellera. Durante le celebrazioni è stato effettuato anche il passaggio di un'auto storica, una Alfa Romeo 75. La cerimonia si è conclusa con un breve corteo e l’esposizione del veicolo d’epoca.
Venerdì 5 giugno l'arma dei Carabinieri celebra il 212esimo anniversario di fondazione. A Viterbo la mattinata di celebrazioni inizia alle ore 9 con un momento di raccoglimento davanti al monumento al Carabinieri nel quartiere Ellera. La giornata, poi, prosegue alle ore 10,30 al campo sportivo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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