Festa dell’Arma ad Ancona premiati i Carabinieri eroi e gli studenti della legalità

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi ad Ancona si è svolta la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento sono stati premiati i carabinieri che si sono distinti come eroi e gli studenti coinvolti in iniziative sulla legalità. La celebrazione si è tenuta questa mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

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ANCONA - Si è tenuta nella mattinata di oggi, la celebrazione del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel giorno più importante per i Carabinieri di tutt’Italia, la cerimonia del capoluogo di regione ha segnato il momento conclusivo di un’intensa giornata di analoghe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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