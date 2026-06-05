Festa dell’Arma ad Ancona premiati i Carabinieri eroi e gli studenti della legalità

Notizia in breve

Oggi ad Ancona si è svolta la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento sono stati premiati i carabinieri che si sono distinti come eroi e gli studenti coinvolti in iniziative sulla legalità. La celebrazione si è tenuta questa mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.