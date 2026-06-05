Festa della danza a Udine 13-14 giugno 2026

Da udine20.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Udine, il 13 e 14 giugno 2026 si terrà la festa della danza, coinvolgendo giovani danzatori e futuri talenti. L’evento presenterà diverse coreografie, con esibizioni di allievi di varie età. La manifestazione si svolgerà in più location della città e sarà dedicata alla promozione della danza tra i giovani. La partecipazione è aperta a compagnie e scuole di danza provenienti da diverse regioni.

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