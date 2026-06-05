A Udine, il 13 e 14 giugno 2026 si terrà la festa della danza, coinvolgendo giovani danzatori e futuri talenti. L’evento presenterà diverse coreografie, con esibizioni di allievi di varie età. La manifestazione si svolgerà in più location della città e sarà dedicata alla promozione della danza tra i giovani. La partecipazione è aperta a compagnie e scuole di danza provenienti da diverse regioni.

Raduna danzatori giovanissimi e futuri talenti per una carrellata di coreografie che abbracciano sia le discipline coreutiche sia nuove poetiche espressive: è la Festa della Danza, la kermesse fondata da Paola Galliussi Ceron che quest’anno raggiunge 62 edizioni, in collaborazione con il Comune di Udine, confermandosi un appuntamento atteso dal pubblico friulano. Sabato 1 3 giugno, ore 20.30, e Domenica 1 4 giugno, ore 18.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine i saggi-spettacolo della Scuola di danza “Ceron” propongono un programma artistico nel segno della continuità di competenze ed emozioni che si perpetuano nel tempo attraversando più generazioni. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Festa della danza a Udine. 13-14 giugno 2026

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