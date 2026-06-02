Festa della Repubblica 2 giugno 2026 | le celebrazioni a Firenze

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con eventi a Firenze. La giornata prevede cerimonie ufficiali e commemorazioni pubbliche in diverse location della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali manifestazioni o iniziative specifiche. La data coincide con le celebrazioni nazionali per la festa della Repubblica, che includono anche parate e incontri istituzionali in altre città italiane.