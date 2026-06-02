Festa della Repubblica 2 giugno 2026 | le celebrazioni a Firenze

Da firenzepost.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026 si celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con eventi a Firenze. La giornata prevede cerimonie ufficiali e commemorazioni pubbliche in diverse location della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali manifestazioni o iniziative specifiche. La data coincide con le celebrazioni nazionali per la festa della Repubblica, che includono anche parate e incontri istituzionali in altre città italiane.

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FIRENZE – Firenze celebra la festa della Repubblica. Ecco cosa succede oggi, 2 giugno 2026, in occasione dell’80o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Ricorrenza che commemora il referendum del 2 giugno 1946 con cui il popolo italiano e, per la prima volta anche le donne, scelse la forma repubblicana di governo. Per l’occasione, il Comune di Firenze ha predisposto un programma di celebrazioni in piazza della Repubblica e piazza della Signoria. Il programma prevede momenti distinti nel corso della giornata. Dalle 9 fino al 12 giugno esposizione della mostra “Marianne d’Italia” nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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