Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 7 al 13 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana scorsa la trama si è concentrata sulla misteriosa scomparsa di Steffy, vista per l’ultima volta a casa di Bill: da lì Finn ha recuperato il suo telefono e sono nati i primi sospetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 giugno 2026: Steffy in pericolo

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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