Festa di primavera a Villafranca Padovana

A Villafranca Padovana sta per arrivare la 26esima Festa di Primavera, organizzata dall’associazione Amici di Radio Base 101. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e si terrà nel centro della città. La manifestazione coinvolge diverse attività e iniziative che si svolgeranno nel corso della giornata, attirando numerosi partecipanti provenienti dalla zona.

Villafranca Padovana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 26esima Festa di Primavera, organizzata dall’associazione Amici di Radio Base 101. Un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il territorio, capace di richiamare pubblico da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Villafranca Padovana, seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco BellottoTomas Bellotto in una nota sui social invita a partecipare, a Ronchi di Villafranca, alla seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco, in... Poste Italiane rinnova gli uffici di Villafranca Padovana e VigodarzereOggi, mercoledì 8 aprile, prendono il via gli interventi di ammodernamento negli uffici postali di Villafranca Padovana e Vigodarzere, con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa di primavera a Ponte a Egola; Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e sapori; Festa di Primavera in Piazza del Carmine. Festa di Primavera il 25 aprile a bordo del treno storico da Siena a Castiglione d’OrciaParte da Siena e raggiunge la Festa di Primavera di Castiglione d’Orcia il treno a vapore storico più suggestivo: l’esperienza perfetta per il 25 aprile sul Treno Natura di Fondazione ... siviaggia.it Festa di Primavera, successo a Ponte a Egola: quasi 3mila presenze in Piazza Guido RossaQuasi tremila presenze nell’arco dell’intera giornata e una Piazza Guido Rossa — per la prima volta palcoscenico dell’iniziativa — animata fin dalle prime ... gonews.it Telesveva. . +++I PADRONI DELLA FESTA (PROMOZIONE): PACI A BARLETTA, DI MEO A BISCEGLIE - FIDELIS ANDRIA IN FIDUCIA PER SFIDARE IL MANFREDONIA - SERIE B, AVELLINO-BARI ANTICIPATA ALLE 17.15 - SERIE C, BARILARI MOSSA DE - facebook.com facebook Dal prossimo anno scolastico la festa di San Francesco, ma cade di domenica. Le Regioni stanno approntando i calendari scolastici, i primi in classe a Bolzano #ANSA x.com