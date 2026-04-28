A Villafranca Padovana festa di beneficenza tra pizza d’autore e inclusione

A Villafranca Padovana, nella frazione di Ronchi, si terrà sabato 16 maggio una festa di beneficenza dedicata a Marco Bellotto. L’evento è aperto a famiglie, giovani e bambini e prevede la possibilità di gustare pizza d’autore. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi e coinvolgere la comunità locale in un’occasione di solidarietà e inclusione.

A Villafranca Padovana, nella località Ronchi di Villafranca, è in programma sabato 16 maggio una festa di beneficenza per Marco Bellotto, aperta a famiglie, giovani e bambini. Al centro della serata anche la pizza in pala del maestro Gianni Calaon, quattro volte campione del mondo, tra gli ospiti più attesi. L’iniziativa nasce per sostenere il progetto dedicato a Marco Bellotto e si propone come un momento di condivisione e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della disabilità. Tra musica, socialità e buona cucina, l’evento punta a trasformarsi in un’occasione di comunità e partecipazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Villafranca Padovana festa di beneficenza tra pizza d’autore e inclusione Notizie correlate Villafranca Padovana, seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco BellottoTomas Bellotto in una nota sui social invita a partecipare, a Ronchi di Villafranca, alla seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco, in... Festa di primavera a Villafranca PadovanaVillafranca Padovana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 26esima Festa di Primavera, organizzata...