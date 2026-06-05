Festa del pane e dei dolci 2026 a Bastia di Rovolon

Notizia in breve

La festa del pane e dei dolci si terrà dal 5 al 7 giugno nella piazza principale di Bastia di Rovolon. L’evento, promosso dall’Area Giovani locale, prevede tre giorni di manifestazioni con attività, musica e incontri. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel centro del paese. Sono previste iniziative legate alla tradizione gastronomica e momenti di socializzazione. La partecipazione è gratuita e l’evento si svolge anche sui canali social ufficiali.