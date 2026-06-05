Festa del pane e dei dolci 2026 a Bastia di Rovolon
La festa del pane e dei dolci si terrà dal 5 al 7 giugno nella piazza principale di Bastia di Rovolon. L’evento, promosso dall’Area Giovani locale, prevede tre giorni di manifestazioni con attività, musica e incontri. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel centro del paese. Sono previste iniziative legate alla tradizione gastronomica e momenti di socializzazione. La partecipazione è gratuita e l’evento si svolge anche sui canali social ufficiali.
Evento da Facebook https:www.facebook.comevents874220012362215 5 - 6 - 7 giugno Piazza Marconi, Bastia di Rovolon (PD)L'Area Giovani di Bastia vi aspetta per un weekend di eventi, compagnia e festa!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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