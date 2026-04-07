Festa della birra di Rovolon

La 42esima Festa della Birra si svolgerà dal 17 al 27 luglio 2026 presso il campo sportivo di via San Giorgio, a Rovolon. L’evento, che vede il ritorno della manifestazione, si svolge in una location all’aperto e prevede l’organizzazione di stand e attività legate alla tradizione della birra. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, con dieci giorni di eventi e intrattenimento.

La 42esima Festa della Birra ritorna.We Are Back. Quando > dal 17 al 27 Luglio 2026. Dove > Via San Giorgio 16 • Rovolon (PD) • Italy • Campo Sportivo. Orario > 06PM • 01AM.sempreGratis > Ampio parcheggio e ingresso.sempre. DAY 0 16.07.2026 2° Edizione Rovolon Beer RunEvento Podistico Ludico motorio amatoriale a passo libero aperto a tutti - iscrizioni dalle ore 18.3019.00 DAY 1 17.07.2026 Dj Reunion • La Storia della Musica con i DJs del passatodalle 19 alle 21 FONSI DJ DE CUBA DAY 2 18.07.2026 Diapason Band • Vasco Tribute Live Experiencedalle 19 alle 21 LUCKY DJdalle 20.30 Truccabimbi con Violante DAY 3 19.07.2026 Rotti X Caso • Tributo 883 & Max Pezzalidalle 20 alle 21 Esibizione ASD ROVOLON SPORT DAY 4 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Mostra e allenamento in spiaggia. Festa della birra e spettacoliUn programma che non smette di stupire quello atteso questa settimana in Emilia-Romagna. Tornano a casa dopo la festa della donna: il compagno le svuota una birra in testaArrestato a Padova un 32enne con precedenti: avrebbe accusato la fidanzata di aver guardato e sorriso agli altri uomini della tavolata Ha fatto... Temi più discussi: Cina: festival della birra di Harbin nello Heilongjiang; Lurago Marinone capitale della birra artigianale con la festa dei trent'anni del Birrificio Italiano; Le 7 sagre di aprile da non perdere in Lombardia: casoncelli, polenta, birra bavarese e street food; Caselle: grande successo per la Festa dei Camminatori. Festa della birra, calo di presenze: Dovuto alla diminuzione di turistiSono già oltre 12mila i litri di birra venduti nei primi quattro giorni della ‘Festa della birra’, in corso alla Imm assieme a ‘Tutti in fiera’ fino al 6 settembre. Gli organizzatori parlano di un ... lanazione.it Festa della birra, due giorni di musica, birre artigianali, street food, spettacoli e intrattenimento per tutte le etàVenerdì 18 e Sabato 19 luglio 2025 – dalle ore 19.00 fino a tarda notte Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foianese: la Festa della Birra, giunta alla sua quarta ... lanazione.it Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta ift.tt/WrC6xme x.com Festa di Qingming, forte aumento domanda consumatori Durante le festività di Qingming, molte località le hanno unite in un unico periodo di ferie alle vacanze di primavera, determinando un forte aumento della domanda di consumo e infondendo nuova vitalit - facebook.com facebook