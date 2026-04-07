Festa della birra di Rovolon

Da padovaoggi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 42esima Festa della Birra si svolgerà dal 17 al 27 luglio 2026 presso il campo sportivo di via San Giorgio, a Rovolon. L’evento, che vede il ritorno della manifestazione, si svolge in una location all’aperto e prevede l’organizzazione di stand e attività legate alla tradizione della birra. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, con dieci giorni di eventi e intrattenimento.

La 42esima Festa della Birra ritorna.We Are Back. Quando > dal 17 al 27 Luglio 2026. Dove > Via San Giorgio 16 • Rovolon (PD) • Italy • Campo Sportivo. Orario > 06PM • 01AM.sempreGratis > Ampio parcheggio e ingresso.sempre. DAY 0 16.07.2026 2° Edizione Rovolon Beer RunEvento Podistico Ludico motorio amatoriale a passo libero aperto a tutti - iscrizioni dalle ore 18.3019.00 DAY 1 17.07.2026 Dj Reunion • La Storia della Musica con i DJs del passatodalle 19 alle 21 FONSI DJ DE CUBA DAY 2 18.07.2026 Diapason Band • Vasco Tribute Live Experiencedalle 19 alle 21 LUCKY DJdalle 20.30 Truccabimbi con Violante DAY 3 19.07.2026 Rotti X Caso • Tributo 883 & Max Pezzalidalle 20 alle 21 Esibizione ASD ROVOLON SPORT DAY 4 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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