Festa dei Bigoli 2026 a Carbonara di Rovolon
Dal 9 al 31 maggio si svolgerà la 35ª edizione della Festa dei Bigoli a Carbonara di Rovolon. L’evento, comunicato tramite una pagina Facebook dedicata, prevede un stand gastronomico aperto durante tutto il periodo. La manifestazione si ripete ogni anno e coinvolge la comunità locale con iniziative legate alla tradizione culinaria dei bigoli.
Evento da Facebook https:www.facebook.comevents12975498850736241297552628406683?? Festa dei Bigoli di Carbonara!Vi invitiamo alla 35ª edizione della festa dei bigoli, che si terrà dal 9 al 31 maggio presso il nostro stand gastronomico a Carbonara.Un appuntamento imperdibile ogni sabato sera.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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