Festa dei Bigoli 2026 a Carbonara di Rovolon

Da padovaoggi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 31 maggio si svolgerà la 35ª edizione della Festa dei Bigoli a Carbonara di Rovolon. L’evento, comunicato tramite una pagina Facebook dedicata, prevede un stand gastronomico aperto durante tutto il periodo. La manifestazione si ripete ogni anno e coinvolge la comunità locale con iniziative legate alla tradizione culinaria dei bigoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents12975498850736241297552628406683?? Festa dei Bigoli di Carbonara!Vi invitiamo alla 35ª edizione della festa dei bigoli, che si terrà dal 9 al 31 maggio presso il nostro stand gastronomico a Carbonara.Un appuntamento imperdibile ogni sabato sera.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: Festa della birra di Rovolon

Leggi anche: Carbonara Day: la ricetta dello chef Longanesi per una carbonara perfetta (senza errori)

Digita per trovare news e video correlati.