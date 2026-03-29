Formula 1 oggi orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky e dove vederlo | Kimi Antonelli in pole Leclerc 4° e Hamilton 6° con le Ferrari

Oggi si corre il Gran Premio del Giappone di Formula 1, con le qualifiche che hanno visto Kimi Antonelli partire dalla pole position. Leclerc si è piazzato in quarta posizione, mentre Hamilton è sesto, entrambe le Ferrari presenti nella top ten. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con aggiornamenti live che seguono l’andamento della competizione tra le Mercedes, le Ferrari e i piloti di punta.

La diretta della gara del GP Giappone di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano le Mercedes di Russell e Antonelli per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

F1, oggi le qualifiche del GP Giappone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la poleLa diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole.

Formula 1 GP Giappone 2026: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streamingIn arrivo un nuovo weekend di motori da vivere dall’alba al tramonto su Sky e in streaming su NOW , con le gare di F1, MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar...

F1, Charles Leclerc fuori dal GP del Brasile! Contatto tra Kimi Antonelli e Piastri a Interlagos

Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: F1 in Giappone, domenica alle 7. E occhio al ritorno dell'ora legale!; Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: orari e dove vederle tv; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; F1 Gp Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in diretta tv e in streaming (Sky, Now e TV8).

Formula 1, Gp Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tvTorna in pista la Formula 1. Domenica 29 marzo il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione. A partire ... adnkronos.com

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: orari e dove vederle tvTorna in pista la Formula 1. Il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione, dove sabato 28 marzo andrann ... adnkronos.com

Oggi Andrea Kimi Antonelli è diventato il quarto pilota della storia della Formula 1 a ottenere la pole position nel Gran Premio successivo alla sua primissima pole position. Gli altri tre non sono altro che tre piloti che insieme fanno ben 17 titoli mondiali: Ayrton - facebook.com facebook

Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com