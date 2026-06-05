Ferrari e Lamborghini importate dalla Germania per non pagare l' Iva

Secondo le indagini, circa 1700 auto di lusso, tra cui Ferrari, Lamborghini, Bmw e Mercedes, sono state importate dalla Germania, Austria, Belgio e Paesi Bassi e reimmatricolate a San Marino. Le vetture venivano poi vendute in Italia senza pagare l'IVA. Un'associazione criminale italo-tedesca sarebbe coinvolta in questa operazione. Le autorità hanno sequestrato numerosi veicoli e avviato verifiche fiscali.

Ci sarebbe un'associazione criminale italo-tedesca dietro le 1700 auto di lusso (Ferrari e Lamborghini in primis, ma anche Bmw e Mercedes) importate da Germania, Austria, Belgio e Paesi Bassi, che venivano reimmatricolate a San Marino per poi essere vendute sul mercato italiano a prezzi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Ferrar VS Lamborghini | Hybrid King Or Fake King

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