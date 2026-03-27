Scadenze fiscali 31 marzo 2026 tra modello Eas e versamento Iva | cosa pagare

Il 31 marzo 2026 segna una scadenza importante per diverse categorie di soggetti, tra cui associazioni, enti non commerciali, datori di lavoro e imprese. In questa data bisognerà effettuare il versamento dell’Iva e presentare il modello Eas. Queste obbligazioni fiscali riguardano i pagamenti e le dichiarazioni che devono essere effettuati entro la fine di marzo.

Il 31 marzo 2026 rappresenta una data cruciale per associazioni, enti non commerciali, datori di lavoro e imprese. In un solo giorno si concentrano numerosi adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi che, se ignorati, possono comportare sanzioni e la perdita di agevolazioni fiscali. Di seguito, una guida operativa a tutto ciò che deve essere completato entro la fine del mese. Modello Eas, perchè è importante e chi riguarda. Il termine più atteso dagli enti associativi è quello relativo al Modello Eas, la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. Entro il 31 marzo 2026, gli enti che nel corso del 2025 hanno registrato variazioni rilevanti rispetto ai dati già trasmessi all’Agenzia delle Entrate devono inviare nuovamente il modello aggiornato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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