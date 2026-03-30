Prato sequestrate 246 mila rocche di filato importate dalla Cina | i dettagli del blitz

A Prato, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 246 mila rocche di filato provenienti dalla Cina. Durante le operazioni è stato segnalato un imprenditore locale per aver violato le norme sulle etichette dei prodotti tessili importati. L’intervento si è concentrato sul controllo delle merci e sulla verifica della conformità delle etichette, con successivi provvedimenti a carico dell’imprenditore coinvolto.

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato a un imprenditore 246.860 rocche di filato, nell’ambito dei controlli sulla corretta etichettatura dei prodotti tessili importati dalla Cina. L’intervento è stato effettuato presso due punti vendita riconducibili a un’impresa gestita da un imprenditore di origine sinica, specializzata nella vendita di filati per l’industria. Controlli mirati nel distretto tessile pratese Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce nella campagna denominata “LEGAL TRADE”, focalizzata sul monitoraggio delle filiere di importazione dei prodotti di origine extra-UE commercializzati dai rivenditori all’ingrosso del distretto pratese. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prato, sequestrate 246 mila rocche di filato importate dalla Cina: i dettagli del blitz Articoli correlati Prato: sequestrati filati irregolari. Oltre 245mila rocche bloccate dalla Guardia di Finanza“Dal controllo sui primi campioni di prodotto prelevati è emerso – spiegano i finanzieri in una nota – come gli stessi riportassero etichette... Contrabbando dalla Cina, maxisequestro di capi di abbigliamento e tessuto a PratoSu disposizione della procura europea a Prato sono scattate perquisizioni in quattro magazzini e in una residenza privata, che hanno portato al... Una selezione di notizie su Prato sequestrate 246 mila rocche di... Argomenti discussi: Prato | sequestrati filati irregolari Oltre 245mila rocche bloccate dalla Guardia di Finanza. Prato, sequestrate oltre 245mila rocche di filato irregolariOltre 245 mila rocche di filati prive dei requisiti minimi di tracciabilità sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Prato nell'ambito ... gonews.it Prato: GdF sequestra oltre 245 mila rocche di filati irregolariOltre 245 mila rocche di filati prive dei requisiti minimi di tracciabilità sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Prato. controradio.it