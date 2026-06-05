Fermenta apre a Francavilla | la pizzeria teatina arriva al mare

Notizia in breve

La pizzeria teatina Fermenta apre una nuova sede a Francavilla. Dopo aver ottenuto vari riconoscimenti e successo nella città di origine, l’attività si espande al mare. La nuova location si aggiunge alla prima, già affermata, e sarà operativa a breve. La decisione di ampliare l’attività avviene dopo anni di crescita e di riconoscimenti nel settore. La pizzeria continuerà a proporre le proprie specialità, puntando sulla qualità e sulla tradizione.