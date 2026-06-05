Fermenta apre a Francavilla | la pizzeria teatina arriva al mare
La pizzeria teatina Fermenta apre una nuova sede a Francavilla. Dopo aver ottenuto vari riconoscimenti e successo nella città di origine, l’attività si espande al mare. La nuova location si aggiunge alla prima, già affermata, e sarà operativa a breve. La decisione di ampliare l’attività avviene dopo anni di crescita e di riconoscimenti nel settore. La pizzeria continuerà a proporre le proprie specialità, puntando sulla qualità e sulla tradizione.
La pizzeria teatina Fermenta, che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo e numerosi importanti riconoscimenti, è pronta per l’apertura della sua seconda sede. Questa volta punta sulla costa, in una posizione centralissima a Francavilla al Mare.Il nuovo indirizzo della seconda pizzeria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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