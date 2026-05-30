? Punti chiave Chi saranno i grandi nomi della musica tra luglio e agosto?. Come cambierà la gestione della città con la nuova Unità S.A.P.R.?. Quali eventi sportivi animeranno le strade oltre la zona costiera?. Dove si svolgeranno i festival culturali previsti per il mese di giugno?.? In Breve Programma giugno include Adriatic Film Festival e Macondo Festival tra il 10 e il 21.. Luglio ospita lo Shockwave Festival con Caparezza e Gemitaiz dal 17 al 19.. Agosto prevede concerti di Cristiano De André e The Kolors con eventi sportivi dedicati.. Nasce Unità S.A.P.R. Protezione Civile con droni per monitorare il territorio durante l'estate.. Francavilla al Mare lancia la PsichedelichEstate 2026 con 177 appuntamenti tra musica, cultura e sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francavilla al Mare: 177 eventi per la PsichedelichEstate 2026

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