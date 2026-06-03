A Francavilla al Mare c' è Ondavilla – Aria di Mare | tre giorni di sport nautica cultura ambiente ecologia e intrattenimento

Notizia in breve

A Francavilla al Mare si svolge l’evento “Ondavilla – Aria di Mare”, che durerà tre giorni. La manifestazione comprende attività legate allo sport, alla nautica, alla cultura, all’ambiente e all’ecologia, oltre a momenti di intrattenimento. Sono previste diverse iniziative e esposizioni che coinvolgono partecipanti di varie età, con un focus sulla promozione di tematiche ambientali e marittime. L’evento si svolge nel centro cittadino e nelle aree adiacenti, attirando visitatori e appassionati di diverse discipline.