A Francavilla al Mare c' è Ondavilla – Aria di Mare | tre giorni di sport nautica cultura ambiente ecologia e intrattenimento
A Francavilla al Mare si svolge l’evento “Ondavilla – Aria di Mare”, che durerà tre giorni. La manifestazione comprende attività legate allo sport, alla nautica, alla cultura, all’ambiente e all’ecologia, oltre a momenti di intrattenimento. Sono previste diverse iniziative e esposizioni che coinvolgono partecipanti di varie età, con un focus sulla promozione di tematiche ambientali e marittime. L’evento si svolge nel centro cittadino e nelle aree adiacenti, attirando visitatori e appassionati di diverse discipline.
Francavilla al Mare si prepara a “Ondavilla – Aria di Mare”: tre giorni di sport, nautica, cultura, ambiente, ecologia e intrattenimento. Prende vita il porto turistico "Marina di Francavilla", nuovo centro della vita cittadina e turistica di Francavilla al Mare.Da venerdì 5 a domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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