Fermato sul furgone sospetto era già stato espulso | rimpatriato un 62enne

Notizia in breve

Un uomo di 62 anni, già espulso e rimpatriato pochi giorni fa, è stato intercettato di nuovo in Italia a bordo di un furgone sospetto. Nonostante il divieto di reingresso nell’area Schengen, è stato fermato durante un controllo. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’uomo si trovava nel paese senza autorizzazione e che il suo ritorno era vietato. Sul veicolo sono state eseguite verifiche supplementari, e si sta valutando il suo trattamento legale.