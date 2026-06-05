Fermato sul furgone sospetto era già stato espulso | rimpatriato un 62enne
Un uomo di 62 anni, già espulso e rimpatriato pochi giorni fa, è stato intercettato di nuovo in Italia a bordo di un furgone sospetto. Nonostante il divieto di reingresso nell’area Schengen, è stato fermato durante un controllo. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’uomo si trovava nel paese senza autorizzazione e che il suo ritorno era vietato. Sul veicolo sono state eseguite verifiche supplementari, e si sta valutando il suo trattamento legale.
Era stato rimpatriato pochi giorni prima, ma è stato trovato nuovamente in Italia, nonostante il divieto di reingresso nell’area Schengen. Per questo un cittadino rumeno di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Udine e poi accompagnato alla frontiera dall’Ufficio immigrazione della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
INTERCETTATO FURGONE RUBATO
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