Espulso due anni fa rientra illegalmente in Italia e viene fermato di notte alla guida di un furgone

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni dopo essere stato espulso dall’Italia e aver ricevuto il divieto di ritorno, un uomo è stato fermato durante la notte alla guida di un furgone in un quartiere della città. La polizia lo ha riconosciuto e arrestato, impedendogli di entrare illegalmente nel paese. L’uomo era stato già soggetto a provvedimenti giudiziari che vietavano il suo ritorno in Italia.

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Nel 2024 era stato espulso dall'Italia e gli era stato comminato il divieto di ritornarvi, ma è stato individuato in quartiere della città ed è finito in manette. La notte di domenica 10 maggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, stavano svolgendo uno dei consueti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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