Verona arrestato il 31enne già espulso | fermato in furgone alle Golosine
Un uomo di 31 anni, già espulso dal paese, è stato arrestato alle Golosine, a Verona, mentre si trovava a bordo di un furgone. I carabinieri, durante un controllo, hanno verificato i dati del conducente e scoperto che l’individuo aveva fatto rientro in Italia, nonostante fosse stato già rimpatriato. La vicenda solleva dubbi sulle modalità di ingresso e sui sistemi di controllo adottati.
❓ Domande chiave Come ha fatto a rientrare in Italia dopo il rimpatrio? Cosa hanno scoperto i carabinieri controllando i dati del conducente? Perché il passaggio del furgone ha attirato l'attenzione dei militari? Quali sono le prossime tappe giudiziarie per l'uomo arrestato? 📌 In Breve Soggetto già rimpatriato in Albania nel 2024 per decreto del Questore di Napoli. Arresto avvenuto dopo controlli fotodattiloscopici presso il Comando di via Salvo D’Acquisto. Convalida dell'arresto🔗 Leggi su Ameve.eu
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