Verona arrestato il 31enne già espulso | fermato in furgone alle Golosine

Un uomo di 31 anni, già espulso dal paese, è stato arrestato alle Golosine, a Verona, mentre si trovava a bordo di un furgone. I carabinieri, durante un controllo, hanno verificato i dati del conducente e scoperto che l’individuo aveva fatto rientro in Italia, nonostante fosse stato già rimpatriato. La vicenda solleva dubbi sulle modalità di ingresso e sui sistemi di controllo adottati.

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❓ Domande chiave Come ha fatto a rientrare in Italia dopo il rimpatrio? Cosa hanno scoperto i carabinieri controllando i dati del conducente? Perché il passaggio del furgone ha attirato l'attenzione dei militari? Quali sono le prossime tappe giudiziarie per l'uomo arrestato? 📌 In Breve Soggetto già rimpatriato in Albania nel 2024 per decreto del Questore di Napoli. Arresto avvenuto dopo controlli fotodattiloscopici presso il Comando di via Salvo D’Acquisto. Convalida dell'arresto🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, arrestato il 31enne già espulso: fermato in furgone alle Golosine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tornano le Domeniche della sostenibilità a Verona: aprono il calendario Santa Lucia e GolosineVenti appuntamenti in tutta la città e una nuova pedonalizzazione in via Mantovana per riscoprire i quartieri tra ambiente, socialità e commercio... Furti e violenza sessuale: arrestato peruviano già espulsoGli operatori di Polizia hanno potuto procedere all’arresto del soggetto in forza delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Immigrazione – d. Argomenti più discussi: Sona, con un passeggino ruba vestiti in diversi negozi: arrestata 31enne dai Carabinieri; Ruba mille euro in vestiti nel centro commerciale e li nasconde in un passeggino, i vigilanti chiamano i carabinieri: 31enne arrestata; Furto tentato in negozio: strappa le placche antitaccheggio con una forbice e si nasconde addosso alcuni vestiti. Bloccato dai commessi.