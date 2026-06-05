Guti ha ringraziato i tifosi della Fermana, salutandoli pubblicamente. La partita contro la Pietralunghese ha concluso la stagione della squadra, lasciando un ricordo duraturo tra i supporter.

È ancora vivo l’eco della gara con la Pietralunghese che ha segnato la fine della stagione della Fermana ma che comunque, in un modo o nell’altro, resterà a lungo nelle menti e negli occhi dei tifosi. Atmosfera assolutamente da categoria superiore domenica scorsa al Bruno Recchioni, dove circa 2mila persone hanno colorato lo stadio con una coreografia impressionante prima della gara. Immagini che sono rimaste ovviamente impresse nella mente dei calciatori che hanno mandato messaggi di ringraziamento alla piazza canarina utilizzando i vari social come oggi va ampiamente di moda. Tra questi, uno di quelli più intensi lo ha lasciato Alejandro Castillo Cabrera, noto come Guti, 27 anni, l’uomo da 12 gol (11 in campionato ed uno proprio negli spareggi nazionali) che con le sue giocate ha fatto innamorare un’intera piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Guti saluta i tifosi: "Grazie a tutti"

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