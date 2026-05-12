Sella Cento è già futuro Fava | Obiettivo centrato Davis | Grazie a tutti i tifosi

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera a Sella Cento si è conclusa con una festa la stagione della squadra, che ha ottenuto la salvezza. Durante l’evento, i giocatori si sono prestati a scattare foto, firmare autografi e parlare con i tifosi presenti. Le parole dei dirigenti hanno sottolineato il raggiungimento di un obiettivo importante, e i supporter hanno ringraziato i giocatori per il supporto e la disponibilità dimostrata.

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Domenica sera la Sella Cento ha festeggiato la salvezza insieme ai propri tifosi: nel corso della serata tutti i giocatori si sono dimostrati molto disponibili e cordiali coi tifosi intervenuti, chiacchierando, facendo foto e autografando il materiale da gioco. All’aperitivo organizzato dalla società erano presenti il presidente Gianni Fava, consiglieri e sponsor, la squadra al gran completo con tutto lo staff tecnico e fisioterapico, i preparatori atletici e tutti i tifosi che si sono stretti in un caloroso abbraccio nei confronti della Benedetto XIV. A fare gli onori di casa Alessandro Livreri che nel corso della serata ha chiamato ad intervenire un po’ tutti gli artefici della salvezza: il primo a parlare è stato il presidente Fava.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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sella cento sella cento è giàL’aperitivo con i tifosi. E si guarda già al futuroAbbracci e cori tra giocatori e supporter, breve pausa poi si penserà al rilancio. I nodi da sciogliere sono tanti, a cominciare dal futuro di Iozzelli e Bonacina. ilrestodelcarlino.it

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