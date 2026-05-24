I tifosi hanno esaurito i biglietti in due ore per la partita della Fermana. La squadra si prepara alla sfida decisiva, con attenzione alle scelte di formazione, in particolare chi sarà scelto come partner di Carmona nel reparto offensivo. La difesa della squadra avversaria sarà impegnata a contrastare il tridente offensivo della Pietralunghese, che rappresenta un elemento chiave della strategia offensiva della squadra ospite.

? Domande chiave Chi sceglierà Pierotti per affiancare Carmona nel tridente offensivo?. Come riuscirà la difesa gialloblù a fermare il tridente della Pietralunghese?. Quale scenario attende i vincitori dopo il doppio confronto nazionale?. Perché la gestione degli under sarà decisiva per il risultato odierno?.? In Breve Settore ospiti sold-out con 200 tifosi in due ore per lo scontro umbro.. Modulo 3-5-2 di Pierotti con Raccichini, Frinconi e Carmona in campo.. Pietralunghese schiererà 4-3-3 con Giambi, Esposito e il tridente offensivo.. Ritorno decisivo al Recchioni domenica prossima dopo il match odierno alle 16:00.. Almeno 200 tifosi della Fermana hanno già occupato i posti disponibili per lo scontro decisivo contro la Pietralunghese, con i biglietti per il settore ospiti polverizzati in poco più di due ore questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermana, sold-out in due ore: i tifosi pronti per la sfida decisiva

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