Un uomo di 33 anni è stato ferito da colpi di pistola nel quartiere Marianella di Napoli. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dopo aver ricevuto cinque colpi. Secondo quanto riferito, l’uomo ha dichiarato che i colpi sarebbero stati esplosi nel tentativo di rapina. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso del Cardarelli dopo essere stato ferito con cinque colpi di pistola nel quartiere Marianella, a Napoli. Non è in pericolo di vita. Notte di tensione a Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dopo l’arrivo di un 33enne ferito da cinque colpi di pistola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato autonomamente in ospedale con ferite al braccio sinistro, alle gambe e nella zona lombare. Le sue condizioni non sarebbero gravi: la vittima è attualmente sotto osservazione in attesa di un intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 33enne avrebbe riferito di essere rimasto ferito durante un tentativo di rapina avvenuto nel quartiere Marianella.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, 33enne ferito a colpi di pistola nel quartiere Marianella: “Volevano rapinarmi”

Notizie correlate

Napoli, ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo: “Volevano rapinarmi”Ricoverato nella notte il nipote del capoclan Lo Russo di Miano: ferito da 5 proiettili, ha raccontato di un tentativo di rapina a Marianella.

Sparatoria Napoli, 33enne ferito da 5 colpi di pistola alla schiena a Marianella, tentava di scappare ad una rapinaNapoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola; Ferito con 5 colpi di pistola: è al Cardarelli. Non è in pericolo di vita; Spari a Napoli, ferito un pregiudicato; Napoli, ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo: Volevano rapinarmi.

Agguato a Napoli: 33enne colpito da 5 proiettilAGI- Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove un 33enne napoletano già noto alle forze dell'ordine si era presentato in ospedale perché ferito da ... msn.com

Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistolaSi continua a sparare a Napoli. Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle ... ilmattino.it

«Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc (municipalizzata del Comune di Napoli, ndr) che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavor facebook